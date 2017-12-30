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Эканоміка

Возле Минска может появиться новый мусороперерабатывающий завод

С предложением о возведении мусороперерабатывающего завода возле белорусской столицы планируют обратиться в Минский горисполком иностранные инвесторы.
12:47 30 снежня 2017
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Сейчас в Минске в связи с закрытием полигона «Северный» остро стоит вопрос утилизации отходов. Для этих целей открыт мусороперерабатывающий завод, но он все отходы белорусской столицы не уничтожает. В этой связи об открытии дополнительных мощностей по переработке мусора думают иностранные инвесторы.

Как сообщил председатель совета директоров СОО TDF Ecotech и директор компании разработчика проектов Purwatt AG (Швейцария) Дмитрий Васильев, в 2009-2010 годах компания уже обращалась к минским городским властям с предложением по строительству глобального завода, который имел бы долю переработки до 90%.

«То есть от 100% всех поступающих бытовых отходов всего 10% уходили бы для утилизации на полигон ТКО. Данный завод, который мог перерабатывать треть всего мусора Минска, предполагал инвестиции 120 млн евро. Эти планы не были реализованы, потому что тариф на переработку твердых бытовых отходов, который делает рентабельным данный проект, примерно в 3-4 раза выше, нежели имеющийся в Беларуси», — пояснил Дмитрий Васильев.

В то же время он отметил, что сейчас есть технологии, позволяющие работать по более низкой себестоимости. Правда они не достигают 90% переработки.

«Я думаю, 50% переработки – это возможно и в данном направлении надо идти. Но 50% — это тот максимум, который при нынешнем уровне тарифов в Беларуси можно себе позволить. Хотя это не так мало», — отметил Дмитрий Васильев.

Он добавил, что сейчас TDF Ecotech рассматривает возможность компромисса между технологичностью и глубиной переработки. И, возможно, в будущем году компания выйдет с предложением в Минский горисполком по строительству станции переработки отходов мощностью 100-200 тысяч тонн, исходя из того, что общий объем мусора, который «производит» Минск, составляет 1,5 миллиона тонн в год.

Крынiца: Ежедневник
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