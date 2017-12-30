Таможенный кодекс Евразийского союза ратифицирован всеми странами-участницами

Тем самым во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти, пишут Naviny.by.

«В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Кыргызстана», — сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.

В соответствие с договоренностями глав государств, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.