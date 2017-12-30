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Палітыка

Таможенный кодекс Евразийского союза ратифицирован всеми странами-участницами

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Армении, Беларуси, Казахстана и России.
14:26 30 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото с сайта mirperemen.net

Тем самым во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти, пишут Naviny.by.

«В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Кыргызстана», — сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.

В соответствие с договоренностями глав государств, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.

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