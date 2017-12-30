NASA показало фото заснеженного Марса

NASA обнародовало снимки зимы на Марсе, когда поверхность планеты покрылась снегом из углекислого газа. Диоксид углерода из атмосферы превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию. Фотографии были опубликованы на сайте агентства.

Серия снимков была отправлена на Землю автоматической станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

«Станция Mars Reconnaissance Orbiter благодаря своим мощным камерам и спектрометрам совершила детализированную съемку зимних пейзажей на Красной планете», — отмечают специалисты NASA.

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Сообщается, что с наступлением на Марсе «весны» сухой лед начнет постепенно трескаться и испаряться. Из-за этого облик планеты вновь изменится. В то же время на Южном полюсе Марса температура сохраняется на протяжении всего года, из-за чего «зима» там длится все время.