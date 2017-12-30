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Крымінал, здарэнні

На МКАД парень бросился под грузовик

Резонансное ДТП произошло 29 декабря около двух часов дня на внешнем кольце МКАД в районе аквапарка. 28-летний парень бросился под грузовик, в результате чего получил серьезные травмы.
10:20 30 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска

Об этом происшествии корреспонденту SB.BY рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

— По предварительной информации, этот молодой человек 1989 года рождения шел по краю, а затем — буквально перед самым грузовиком – поднял руки и шагнул на проезжую часть. Возможности избежать наезда у водителя МАЗ фактически не было. Произошел наезд.

Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска

Парень остался жив, однако травмы, с которыми он был доставлен в учреждение здравоохранения, серьезные. Предварительно установлено, что у него переломы ребер, внутреннее кровотечение и черепно-мозговая травма.

По поводу ДТП проводится разбирательство.

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