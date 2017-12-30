На МКАД парень бросился под грузовик

Об этом происшествии корреспонденту SB.BY рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД Минска Анастасия Редько.

— По предварительной информации, этот молодой человек 1989 года рождения шел по краю, а затем — буквально перед самым грузовиком – поднял руки и шагнул на проезжую часть. Возможности избежать наезда у водителя МАЗ фактически не было. Произошел наезд.

Фото: ОГАИ Центрального РУВД Минска

Парень остался жив, однако травмы, с которыми он был доставлен в учреждение здравоохранения, серьезные. Предварительно установлено, что у него переломы ребер, внутреннее кровотечение и черепно-мозговая травма.

По поводу ДТП проводится разбирательство.