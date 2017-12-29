Внешний госдолг с начала года вырос на 2,9 млрд долларов

В январе-ноябре 2017 года привлечены внешние государственные займы на сумму 3 млрд 769 млн долларов США: 1 млрд 400 млн долларов – еврооблигации; 1 млрд 194,4 млн долларов – правительства и банков Российской Федерации; 800 млн долларов – Евразийского фонда стабилизации и развития; 227,8 млн долларов – банков КНР; 141,2 млн долларов – Всемирный банк; 5,6 млн долларов – ЕБРР и Северный инвестиционный банк (СИБ).

На погашение внешнего госдолга с начала года направлено 915,2 млн долларов США: 339,3 млн долларов – правительство Российской Федерации; 264,8 млн долларов – Евразийский фонд стабилизации и развития; 245,8 млн долларов – банки КНР; 62,1 млн долларов – Всемирный банк; 2,7 млн долларов – США; 0,5 млн долларов – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 декабря 2017 года составил 9,1 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%. За январь-ноябрь 2017 года размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 419,9 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму 1 млрд 248,6 млн долларов и 189,7 млн рублей.

В целом государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря составил 42,3 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 5,3 млрд рублей, или на 14,4%.

Белорусские экономисты неоднократно высказывали обеспокоенность постоянным ростом государственного долга и не исключают, что в будущем его размер может превысить пороговое значение. Отсутствие реформ в реальном секторе формирует опасения у экспертов, что в перспективе проблемы госпредприятий могут конвертироваться в рост государственного долга, как это уже было в 2015—2016 годах. При этом экономисты считают, что превышать пороговый уровень госдолга нежелательно, поскольку в этом случае сложности с его обслуживанием и погашением могут возрасти.

Между тем, в 2018 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга Беларуси ожидаются на уровне 3,7 млрд долларов (против 3,4 млрд в 2017 году). В том числе около 2,5 млрд долларов валютного государственного долга необходимо погасить, еще более 1,2 млрд долларов — направить на его обслуживание.

Министерство финансов ранее констатировало, что бюджет несет большую нагрузку, связанную с выплатами по долгам. В первой половине 2017 года на обслуживание госдолга было направлено 12% от совокупных расходов республиканского бюджета.