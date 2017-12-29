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В семи регионах России прошли эвакуации из-за звонков о бомбах

В торговых центрах Томска, Иркутска, Ижевска, Хабаровска,Пензы, Омска и Кемерово 29 декабря полиция провела массовую эвакуацию людей после анонимных звонков об угрозе взрыва.
15:28 29 снежня 2017
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Эвакуация людей из торгового центра в Томске. Фото: Александр Сакалов (RFE/RL)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на «Интерфакс». В Иркутске также проверили аэропорт. Ни одно из сообщений о минировании пока не подтвердилось.

На прошлой неделе из-за анонимных звонков о взрывных устройствах были эвакуированы учебные заведения, больницы и торговые центры в Москве, Ставрополе, Черкесске и Петропавловске-Камчатском.

Согласно данным правоохранительных органов, с 10 сентября этого года в России от действий «телефонных террористов» пострадали более двух миллионов человек.

20 декабря Государственная дума России приняла закон, который ужесточает наказание за «телефонный терроризм». Теперь за ложные сообщения о теракте предусмотрено лишение свободы сроком от трех до десяти лет.

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