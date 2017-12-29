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Спорт

Ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин

После продолжительной болезни ушел из жизни один из основателей белорусского биатлона Владимир Плаксин.
14:53 29 снежня 2017
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Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Владимир Плаксин длительное время работал государственным тренером Беларуси по зимним видам спорта, главным тренером национальной команды по биатлону, председателем директората национальных команд Министерства спорта и туризма.

Возглавлял штаб сборной национальной команды на Олимпийских играх 1994, 1998 годов, на которых белорусские спортсмены неоднократно поднимались на пьедестал. В 1996, 1997 годах под его руководством национальная команда завоевывала первые места в командных гонках. В 1999 году впервые мужская национальная команда по биатлону стала победителем чемпионата мира в эстафете.

Владимир Плаксин в числе других спортивных руководителей стоял у истоков создания отечественного биатлона в новейшей истории Беларуси. За особые заслуги ему присвоено звание заслуженного тренера Беларуси по биатлону.

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