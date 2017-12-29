Самые громкие скандалы года в белорусском спорте

SPORT.TUT.BY вспоминает самые скандальные истории 2017 года в белорусском спорте, случившиеся вне спортивных стадионов.

«Дело Веремко» едва не прервало гегемонию БАТЭ

35-летний голкипер БАТЭ Сергей Веремко, хотя и сыграл всего в 5 поединках минувшего чемпионата, стал самым популярным футболистом во второй половине сезона. Скандальное «дело Веремко» едва не стоило борисовчанам золотых медалей. Вопрос о чемпионстве висел в воздухе еще почти месяц после того, как был сыгран заключительный матч в высшей лиге.

Началось все 6 августа, когда в матче с «Минском» Веремко чересчур «душевно» пообщался с рефери Виталием Севостьяником и получил 5-матчевую дисквалификацию и денежный штраф. Детектив закрутился после того, как «Слуцк» и минское «Динамо» прознали о том, что штраф вратаря вовремя не поступил на счет АБФФ, и инициировали расследование. Оно привело к тому, что дисциплинарный комитет признал заявку Веремко на матч со «Слуцком» неправомерной и присудил борисовчанам техническое поражение в поединке, выигранном со счетом 6:0! И это при том, что сам Веремко в той игре находился в запасе.

БАТЭ подал апелляцию, дело обрастало загадочными, противоречивыми и нелепыми подробностями. Появилась информация о некорректных реквизитах в документе для оплаты штрафа, и даже подвергалось сомнению то, ходил ли вообще Веремко в банк, чтобы уплатить штраф.

Еще веселее стало, когда всплыли подробности о некоторых персонажах из дисциплинарного комитета, вынесшего вердикт о техническом поражении БАТЭ. Более того, оказалось, что состав этого комитета являлся неправомочным на протяжении вот уже нескольких лет (!) из-за того, что его секретарь Алексей Нерушкин также входит в состав судейско-экспертной комиссии Судейского комитета и является судейским инспектором юношеского первенства АБФФ.

И вот 10 ноября апелляционный комитет вернул БАТЭ три очка, но выписал клубу денежный штраф, эквивалентный примерно 23 тысячам долларов. А 17 ноября подробно объяснил свое решение, главным мотивом которого назвал соблюдение спортивного принципа.

Впрочем, вопросы у многих остались и после публикации пространного документа. А клубы, боровшиеся за чемпионство, потребовали созвать экстренное заседание исполкома АБФФ. На нем доклад главы апелляционного комитета по «делу Веремко» заслушали и «приняли к сведению». После этого заседания председатель АБФФ Сергей Румас и покровитель минского «Динамо» Юрий Чиж пообщались на повышенных тонах. И зародились подозрения, что точка в этой эпопее еще не поставлена.

И когда БАТЭ уже собрался праздновать 14-е золото, грянула новость, что итоги чемпионата могут пересмотреть. Заинтересованные стороны в очередной раз собрались оспаривать решение исполкома АБФФ по «делу Веремко».

Подведение итогов чемпионата было отложено, официальная церемония «Золотой мяч — 2017» — перенесена. Чествование БАТЭ, запланированное на 10 декабря в «Борисов-Арене», не состоялось.

Вот уже и президент ФИФА поздравил БАТЭ, а чемпионство борисовчан все еще оставалось под вопросом.

Наконец 19 декабря АБФФ созвала исполком, который утвердил-таки БАТЭ чемпионом, назвал футбольных героев и обладателей всех призов 2017 года, а заодно покончил с нелегитимностью дисциплинарного комитета, который на протяжении нескольких лет выносил наказания нарушителям, хотя сам был сформирован с нарушением регламента.

Недоразумения были, наконец, устранены, и члены исполкома проголосовали за выведение из состава дисциплинарного комитета Юрия Толкачева, Алексея Нерушкина и Андрея Шалимо. Вместо них в состав дисциплинарного органа были включены Руслан Юмагужин и Анатолий Годун.

А что же минское «Динамо», которое после 2004 года никогда так близко не подбиралось к золоту? Минчане с вердиктом АБФФ категорически не согласны, но вроде как смирились. Хотя разве кто-то теперь удивится, если «дело Веремко» вдруг снова оживет?

Азаренко не играет, потому что борется за сына в суде

В декабре 2016 года Виктория Азаренко родила сына Лео Александра. Роды прошли в Соединенных Штатах, так что первое гражданство мальчика — американское. В марте 2017-го стало известно, что у него есть и белорусский паспорт. Об этом теннисистка сообщила через соцсети в период, когда проводила послеродовую подготовку в Минске. Вика хотела вернуться на корты к американской серии турниров, однако сумела набрать форму еще к травяному сезону. В итоге она сыграла на Мальорке и Уимблдоне.

Фото: twitter.com/vika7

Разлад в отношениях с отцом ребенка американцем Билли Маккигом привел Азаренко в суд, о чем стало известно в августе. К несчастью, спор за право на опекунство рассматривается в Калифорнии, поэтому вывозить Лео Александра за пределы штата нельзя. В итоге Вика пропустила открытый чемпионат США, всю оставшуюся часть сезона, включая финал Кубка Федерации Беларусь — США, и уже снялась с турнира, на который заявилась в 2018 году. Кроме того, в ноябре от экс первой ракетки мира ушел тренер Майкл Джойс.

Неизвестно, на какой стадии находится дело. Если оценивать опыт голливудских звезд, попадавших в подобные истории, то выходит, что без мирового соглашения судебные разбирательства затягиваются на годы и стоят миллионы долларов.

В суде интересы Азаренко представляет опытный адвокат Лора Вассер. Параллельно делу Азаренко она ведет еще несколько тяжб, в которых занимает стороны Скарлетт Йоханссон и Анджелины Джоли.

Участники договорных матчей получили штрафы и сроки

В начале осени белорусский суд впервые рассматривал дело по 253-й статье Уголовного кодекса — подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

На скамье подсудимых оказались уже бывшие футболисты «Ислочи», «Луча», «Ошмян», а также тренеры и организаторы «договорняков».

Во время процесса судья зачитывал показания участников, которые наглядно показывали, как быстро игроки соглашались принять участие в сговоре. И как немного им нужно было предложить. Суммы, как правило, измерялись в сотнях долларов, лишь в редких случаях доходя до тысячи.

Начали вылезать наружу и другие подробности внутренней кухни белорусского клубного футбола. Здесь и пьянство накануне важных игр, и необходимость искать подработку, и многомесячные задержки зарплаты. Удивительна и другая деталь: в большинстве встреч футболисты не смогли обеспечить результат, на который договаривались с организаторами.

По сравнению с очень жестко наказанным Андреем Жуковым футболисты еще легко отделались, получив крупные штрафы и сроки ограничения свободы, но после оглашения приговора некоторые из приговоренных к штрафу завидовали тем, кто получил срок.

Массовая смена председателей национальных федераций вне зависимости от эффективности их работы

Детонатором стали гневные апрельские речи Александра Лукашенко во время ежегодного послания народу и парламенту, где он назвал «отвратительной» работу в спорте высоких достижений, пообещал реформировать спортивные федерации и Национальный олимпийский комитет, а также пригрозил наказать виновных за плохо выстроенную подготовку в детских школах.

Особенно возмутили Александра Лукашенко донесения игроков ледовой команды президента, которые наведались с инспекциями в глубинку и доложили, что в некоторых региональных школах хоккеистов готовят специалисты по плаванию или гребле.

— Я не против гребцов, но они должны грести, — заявил Лукашенко.

Так была поставлена под сомнение многолетняя стратегия, когда федерациями рулили влиятельные чиновники и «крепкие хозяйственники». Теперь посты должны были занять бывшие авторитетные атлеты или тренеры, знающие спорт изнутри.

Спортивные функционеры взяли под козырек и резво взялись исполнять государеву волю. В адрес федераций из Национального олимпийского комитета полетели письма соответствующего содержания, началось массовое проведение внеочередных отчетно-выборных конференций. Их итогом стала калейдоскопическая смена лиц у штурвалов. А спешка объяснялась просто — требовалось успеть к запланированному на 30 мая олимпийскому собранию, на котором Александр Лукашенко заступил на шестой срок президентства в НОК.

К этому дню Лукашенко поручил главе своей администрации Наталье Кочановой завершить «процесс переформатирования в сфере спорта».

В теннисе, несмотря на громкие успехи, Александра Шакутина неожиданно сменил Сергей Тетерин.

Поменялся председатель и в федерации волейбола, ее возглавил авторитетнейший в Европе арбитр Александр Пясецкий. Правда, в ходе конференции едва не случился неожиданный поворот, когда один из делегатов вдруг предложил избрать на пост главы федерации Наталью Кочанову, в прошлом игравшую в волейбол. Но выходить с таким вопросом к президенту страны функционеры не отважились.

Новых руководителей получили федерации биатлона (экс главный тренер сборной Андриан Цыбульский), хоккея (экс-председатель Минского облисполкома Семен Шапиро), велоспорта (восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская), плавания (заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, имеющая звание мастера спорта СССР по плаванию), современного пятиборья (медалист чемпионатов мира и Европы Михаил Прокопенко), дзюдо (экс главный тренер сборной Беларуси, спортивный директор Европейского союза дзюдо Павел Ясеновский)…

В хоккейной федерации и при избрании нового руководителя пока оказались не готовы доверить вид спорта какому-нибудь именитому игроку или тренеру, передав штурвал ФХБ из рук бывшего пограничника Игоря Рачковского «крепкому хозяйственнику» Семену Шапиро. Ради столь ответственного фронта он даже вынужден был оставить пост председателя Минского облисполкома.

А вот в гандболе и баскетболе остались прежние председатели — делегаты горой стояли за Владимира Коноплева и Максима Рыженкова, и они продолжают возглавлять федерации. Остался у руля союза конькобежцев и генеральный директор «Минск-Арены» Николай Ананьев.

Анекдотичная ситуация приключилась в федерации фехтования, где делегаты вдруг выбрали альтернативного кандидата, неожиданно озадачив госчиновников. В итоге были назначены перевыборы перевыборов, и председателем был все-таки избран согласованный наверху кандидат. Но градус неприятия нового рулевого оказался таким, что его оппоненты не успокоились и продолжили оспаривать правомерность его избрания. В итоге эпопея растянулась до поздней осени. В итоге 16 ноября по предписанию Минюста состоялась уже третья в этом году отчетно-выборная конференция. Впрочем, и после нее председателем остался согласованный наверху кандидат Алексей Овсянкин.

Глядя на результаты сборной Беларуси по футболу, в эшелонах власти наверняка желают перемен и у руля АБФФ. Но в этом случае рекомендации сверху чреваты международным скандалом. ФИФА и УЕФА пристально следят за ситуациями вмешательства государства в дела национальных федераций и могут запросто отстранить футболистов от международных соревнований. Поэтому Белорусская федерация футбола, которой руководит председатель правления Банка развития Сергей Румас, даже не стала проводить внеочередную конференцию, сославшись на уставные документы.

Впрочем, Сергей Румас уже заявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах председателя АБФФ.

Талантливая биатлонистка Дарья Блашко не доверяет федерации и переезжает в Украину

Белорусская биатлонистка Дарья Блашко, впечатлившая всех на юниорском чемпионате мира 2015 года в Раубичах, в этом сезоне решила сменить белорусскую сборную на украинскую. После завоевания Большого хрустального глобуса по итогам юниорского Кубка IBU в 2016 году Блашко называли будущей примой белорусского биатлона. В это межсезонье 21-летняя спортсменка, пока не проявившая себя на взрослых международных стартах, и ее тренер Владимир Махлаев не смогли договориться с Белорусской федерацией биатлона о модели и условиях подготовки. Тандем решил перейти под украинский флаг. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, увидев в белоруске потенциал, пригласил ее в сборную своей страны.

Впрочем, по словам Белорусской федерации биатлона, здесь для Дарьи были созданы все необходимые условия. В прошлом году ей предлагали готовиться с основой белорусской сборной, в этом — тренироваться в составе команды Б в компании Дарьи Юркевич и Динары Алимбековой. Оба раза молодая биатлонистка ответила отказом, выбрав работу с личным тренером Владимиром Махлаевым.

Блашко поясняет это так: в сезоне 2016/2017 она была не готова находиться в национальной команде. Спортсменка уверена, что молодой организм физически не потянул бы предложенные нагрузки. В этом году вариант с командой Б не устроил Дарью отсутствием стабильности в тренерском штабе и тренировочных программах.

Летом белорусская федерация отказалась финансировать индивидуальную подготовку Блашко и Махлаева, аргументировав это неудачным юниорским чемпионатом мира. Там Дарья не взяла ни одной медали, хоть и провела все гонки в десятке сильнейших.

В июле Блашко уволилась из Белорусского клуба биатлона, а уже в сентябре дебютировала на чемпионате Германии как украинская спортсменка. В октябре биатлонистка получила украинский паспорт, что, впрочем, еще не дает ей права выступать на официальных международных стартах. По правилам Международного союза биатлонистов, при переходе под другой флаг спортсмен должен выдержать двухлетний карантин, прежде чем получить право представлять новую страну. Белорусская федерация биатлона может ходатайствовать перед IBU за сокращение срока или отмену карантина. Но в декабре представители БФБ дали понять — это не в интересах Беларуси. Позиция белорусской федерации проста: спортсмен, выращенный и подготовленный за счет бюджета государства, должен выступать за Беларусь.

Блашко и Махлаев, подготовку которых теперь финансирует Федерация биатлона Украины, готовы выждать два года карантина. На этот случай у них уже есть план: участвовать в соревнованиях по лыжным гонкам под эгидой FIS и в открытых национальных чемпионатах стран по биатлону. Спортсменка из Новополоцка однозначно заявляет: она ни при каких условиях уже не будет выступать за Беларусь, а дебют за Украину — лишь вопрос времени.