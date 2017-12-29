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"Народная Воля"

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Грамадства

С 1 января минимальная зарплата повышается до Br305

В Беларуси с 1 января 2018 года увеличивается размер государственного минимального социального стандарта в области оплаты труда.
16:50 29 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото с сайта bdg.by

Соответствующее решение принято постановлением Совета Министров от 28 декабря 2017 года № 1022, согласно которому с 1 января 2018 года месячная минимальная заработная плата установлена в размере 305 рублей, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Наниматель обязан применять минимальную заработную плату (месячную и часовую) в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.

При этом минимальная заработная плата (месячная и часовая) применяется с учетом отработанного рабочего времени.

Коллективным договором может быть установлен иной размер месячной минимальной заработной платы, но не ниже размера месячной минимальной заработной платы, установленного правительством.

С 1 января 2017 года месячная МЗП была установлена правительством в размере Br265.

Крынiца: Народная Воля
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