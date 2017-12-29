Министр Черный: В 2018-м стоимость жилья с господдержкой не превысит среднюю зарплату

Как заявил чиновник в пятницу, 29 декабря, уже в сентябре текущего года соотношение между стоимостью строительства жилья с господдержкой и средней зарплатой по стране для многоквартирных домов составило 0,97 (при зарплате 789,9 рубля жилье стоило 765 рублей за 1 кв. метр), пишет БелаПАН.

Он отметил, что до конца года в целом для всех видов жилья, которое строится с господдержкой, «соотношение не превысит единицы», заметив при этом, что в первом квартале 2016 года жилье стоило 813 деноминированных рублей.

Черный подчеркнул, что жилищное строительство в 2018 году будет в основном сконцентрировано в областных центрах, поскольку, «как вы знаете, в районных центрах доходы населения ниже». Большую долю составит коммерческое строительство. С господдержкой планируется построить 900 тыс. кв. метров по указу № 240 о субсидировании строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Это основная господдержка, на которую только в прошлом году выделено 282 млн рублей и построено 526 тыс. кв. метров. По указу № 13 по господдержке с возвратом средств банкам построено 119 тыс. кв. метров», — отметил Черный.

По его мнению, «сложнее будет с коммерческим жильем, потому что его надо не только построить, но и реализовать, но мы рассчитываем, что оно будет построено».

По словам главы ведомства, на 2018 год рассматривается возможность увеличения объемов жилищного строительства с ранее планируемых 3,5 млн до 4 млн кв. метров.

Министр отметил, что в этом году задание по строительству жилья уже перевыполнено на 3%, построено 3 млн 634 кв. метра. Для нуждающихся также задание перевыполнено (на 12%) — построено 562,5 тыс. кв. метров. 4.359 многодетных семей получили новые квартиры.