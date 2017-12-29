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Палітыка

Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента

Александр Лукашенко в 2018 году планирует совершить ряд визитов в страны американского континента. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера, сообщает пресс-служба президента.
14:02 29 снежня 2017
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Фото: belta.by

«Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие.

Говоря о перспективах развития внешней политики Беларуси в предстоящем году и ряде планируемых зарубежных визитов, президент отметил, что не это для него самое главное. «Если честно, это из личного, я очень хочу, чтобы в братской нам Украине закончилась война, чтобы там начали жить по-людски. Для меня это самая важная проблема», — подчеркнул он.

«Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости — мне пришлось служить в Западном пограничном округе. Я так называемых украинских западенцев хорошо узнал. Это очень трудолюбивые, порядочные люди, с которыми надо просто уметь разговаривать», — сказал глава государства.

«Мы не просто соседи — мы родные, братья. Мы переживаем за Украину. Это главное, где мы должны приложить максимум усилий, чтобы локализовать эту проблему», — считает Лукашенко.

Он добавил, что если конфликт будет разрастаться, то это отразится на многих.

Крынiца: Народная Воля
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