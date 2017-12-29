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Палітыка

Бизнес идет в депутаты?

Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько убежден, что среди тех, кто станет депутатом местного совета, будет немало представителей бизнеса.
12:32 29 снежня 2017
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Иллюстрация utmagazine.ru

«После стольких совещаний, декретов и благозвучных для уха предпринимателя речей новый тренд надо подкрепить и политическим жестом, — высказывает свое мнение Анатолий Лебедько. — Это не имеет никакого отношения к честным, свободным выборам, но может привнести некоторое шевеление вокруг гроба под названием «Советы депутатов». По крайней мере в информационном пространстве.

Таким образом Лукашенко пытается, с одной стороны, удержать свою традиционную целевую группу — «вздыхатели о советском прошлом», а с другой, положить глаз на предпринимателей. Почему? Симпатию первых все время нужно покупать, а финансовые возможности сильно ужимаются. Вторым же достаточно создать условия для работы, и они сами могут нести золотые яйца в курятнике…»

Стоит заметить, что председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, рассказывая о том, как идет избирательная кампания, отметила именно предпринимателей среди всех тех, кто изъявил желание баллотироваться в депутаты местных Советов.

«Эти люди не принадлежат к формальной, номенклатурной сообщества. Это совершенно новые лица, предприниматели, поскольку тот же вопрос декларирования касается их напрямую, — говорила Ермошина журналистам. — Поэтому я думаю, что депутатский корпус, если эти люди выберутся, изменится».

Известный экономист, экс-глава концерна «Амкодор» Василий Шлындиков считает, что представители бизнеса не пойдут в политику, в том числе и не будут депутатами местных советов.

Я не вижу оснований считать, что бизнес настолько обрадован всеми последними изменениями, что аж в депутаты решил пойти! — говорит известный экономист. – Я пока вообще не вижу больших свобод и изменений, после которых бизнес мог бы свободно выдохнуть и расслабиться настолько, чтобы пойти в местные Советы. На мой взгляд, между выборами в местные Советы и последними принятыми документами вообще нет никакой связи.

Многие бизнесмены наоборот боятся стать известными, узнаваемыми фигурами. В этом кроется опасность для бизнеса. А местные советы – это тоже какая-то известность, ты в любом случае уже засвечен. Может, начинающие бизнесмены, которые мало что понимают и в бизнесе, и в политике, и пойдут в депутаты. Но чтобы это стало массовым явлением – я лично в это не верю…

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
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