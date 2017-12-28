В Казахстане ввели запрет на анонимные комментарии в Сети

Согласно закону, владельцев интернет-ресурсов обяжут идентифицировать комментаторов с помощью электронно-цифровой подписи на портале «электронного правительства» или посредством SMS-идентификации. После этого пользователь сможет размещать комментарии на сайте под своим именем либо псевдонимом.

«Идентификация пользователя никак не мешает ему выражать свое мнение, но она его внутренне дисциплинирует. Ведь некоторые пользователи считают, что анонимность позволяет оскорблять на национальной почве, подстрекать к насилию, дезинформировать граждан», — отмечал ранее министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев. При этом он уточнял, что нововведение «чисто технически каких-либо серьезных проблем для сайтов не создаст».

Аналогичный запрет на анонимные комментарии в Сети действует и в Китае с 1 октября этого года. К этому дню форумы и другие интернет-площадки с возможностью комментирования должны были ввести процедуру привязки реальных паспортных данных пользователей к их аккаунтам для аутентификации их личности.

«Это положение позволит повысить уровень научности и культуры среди комментариев в интернете, будет содействовать здоровому развитию интернет-сообщества, защитит интересы граждан, юридических лиц и других организаций, а также государственную безопасность и общественные интересы», — говорилось в документе, выпущенном в августе Государственной канцелярией по делам интернета КНР.