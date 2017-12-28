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Путин назвал терактом взрыв в Петербурге

Президент России дал указание главе ФСБ при сопротивлении террористов ликвидировать их на месте.
12:42 28 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал терактом взрыв в Петербурге в среду. Он дал указание главе ФСБ при задержании преступников действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов в плен никого не брать, ликвидировать на месте.

«Вчера в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт, недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта», — заявил глава государства на встрече с военнослужащими, участвовавшими в операции в Сирии.

Путин напомнил о тысячах боевиков, находившихся в Сирии. «А что было бы, если бы вот эти тысячи, сотни вернулись к нам и вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными?» — задал риторический вопрос президент.

Путин сообщил, что «вчера дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона». «Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте«, — подчеркнул президент.

По последним данным, при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте Петербурга пострадали 13 человек, восемь из них остаются в больницах.

Крынiца: ТАСС
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