Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
19:05 28 снежня 2017, чацвер
EUR 2.3414USD 1.9717RUR(100) 3.4289
Мiнск
weather
4

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Палітыка

Польша перебрасывает танки Leopard 2A5 поближе к белорусской границе

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич сообщил о переброске к восточной границе самых совершенных танков, имеющихся на вооружении — Leopard 2A5, сообщает информационный телеканал TVP Info.
13:54 28 снежня 2017
33
Памер шрыфта
Фото: military-today.com

20 декабря завершилось формирование танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, которая теперь находится в населенном пункте Весола, расположенном примерно в 189 км от Бреста.

Подразделение было укомплектовано 58 танками: 44 Leopard 2A5 и 14 Leopard 2A4, ранее входившими в состав 34-й бронекавалерийской бригады из Жагани. Взамен дислоцированное на западных границах подразделение получило танки Т-72.

Также Антоний Мацеревич рассказал о начале формирования второго танкового батальона, который также будет комплектоваться танками Leopard 2.

Оснащения армейского подразделения танками проводится в рамках масштабного плана усиления восточных рубежей Польши. Он был сформулирован на основе проведенного в этом году «Стратегического оборонного обзора», предполагающего совместную оборону с союзниками, если противник посягнет на какую-либо часть польской территории.

После реорганизации 1-й танковой бригады в ее составе будет два танковых батальона, два механизированных, артиллерийский дивизион и дивизион ПВО. Всего в строю будет 116 танков, большая часть из которых — Leopard 2A5. Эти машины отличаются усиленной лобовой броней, способной выдерживать неоднократное попадание снарядов калибра 125 мм. Танк может развивать скорость до 72 км/ч по шоссе и обладает запасом хода в 550 км.

Крынiца: TUT.BY
Тэмы:, ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Палітыка
27 снежня 2017
чытаць далей

Пасол Польшчы: Адмена санкцый стала імпульсам для развіцця нашых адносін
Адмена санкцый Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі стала імпульсам для развіцця польска-беларускіх адносін ва ўсіх сферах, заявіў у інтэрв`ю БелаПАН пасол Польшчы ў Беларусі Конрад Паўлік.
Грамадства
27 снежня 2017
чытаць далей

Польша вводит платные разрешения на работу
Новые правила трудоустройства иностранцев вступят в силу с 1 января 2018 года.
Эканоміка
12 снежня 2017
чытаць далей

Белорусы смогут устраиваться на сезонные работы в Польше по упрощенной процедуре
С 1 января 2018 года в Польше вступают в силу изменения в Закон «О содействии учреждениям занятости и рынка труда» и некоторые иные законы.