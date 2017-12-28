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Грамадства

Литва изменит порядок пропуска в пограничную зону с Беларусью и Россией с 1 января

Новый порядок облегчит пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц.  
15:16 28 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото: Belrynokby.ru

Новый порядок пропуска в погранзону в районе границы с Калининградской областью РФ и Беларусью вводится в Литве с 1 января 2018 года. Об этом 28 декабря сообщила Служба охраны государственной границы балтийской республики.

«Намеченные нововведения облегчат пропуск в пограничную зону как для физических, так и юридических лиц», — отметило ведомство. «Не будет также вводиться сбор за пребывание на пограничных водоемах с целью отдыха или рыбалки», — говорится в сообщении.

Новый порядок отменяет систему разрешений для нахождения в пограничной зоне и вводит единый список лиц, желающих попасть на эту территорию. Список по заявлениям формирует Служба охраны госграницы. Внесенным в этот документ и находящимся в пограничной зоне лицам достаточно иметь при себе удостоверение личности.

Неделю назад начальник Службы охраны госграницы генерал Ренатас Пожела говорил об ужесточении режима погранзоны, отметив, что оно станет одним из средств укрепления охраны внешних границ Евросоюза.

Ширина пограничной зоны устанавливается в каждом случае индивидуально, она колеблется от 50 м до нескольких километров. Нарушители режима могут быть предупреждены или оштрафованы на сумму до €90, за повторное нарушение — €170. В текущем году за нарушение режима пересечения госграницы пограничники наказали около 300 человек.

Протяженность литовско-российской границы (Литва граничит с Калининградской областью РФ — прим. ТАСС) составляет 294,4 км, из которых 253,7 км проходят по суше и внутренним водоемам, 18,5 км — по Куршскому заливу, 22,2 км — по Балтийскому морю. Протяженность литовско-белорусской границы — 679 км.

Крынiца: ТАСС
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