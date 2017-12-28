Диспетчер скорой помощи: «В какой области у вас травма? В Гродненской»

Набираем 103 и слышим голос диспетчера. Мы не знаем, как он выглядит, как его имя, но от его профессионализма нередко зависит жизнь человека, которому нужна медицинская помощь. Каково это – ответить за смену на десятки звонков, вместо приветствия слышать «Где вы ходите?!», работать в праздники, рассказала Нина Мороз, фельдшер по приему и передаче вызовов Барановичской станции неотложной скорой помощи.

Диспетчером скорой помощи Нина Мороз работает семь лет. До этого 27 лет отработала фельдшером скорой помощи. По ее словам, большинство диспетчеров – люди пенсионного возраста.

– Молодые не особо хотят здесь работать. Рвутся на передовую, – с улыбкой говорит Нина Мороз.

Работа в две смены: дневную (с 8.00 до 20.00) и ночную (с 20.00 до 8.00). В дневную смену работают три диспетчера, в ночную – двое. Пока днем двое отвечают на звонки, третий – на подмене.

– Так и меняемся в течение дня: два часа работы, полчаса отдыха, когда можно выпить чаю, пообедать. Я предпочитаю выходить на улицу – подышать свежим воздухом.

По словам Нины Мороз, работа диспетчеров проходит «в связке». Один принимает вызов, собирает анамнез (жалобы), заносит информацию о пациенте в компьютер. Второй – оформляет карту и на основании собранных данных решает, какую бригаду отправлять на вызов. Поэтому у всех диспетчеров должно быть среднее медицинское образование.

«Расспросы – не наша прихоть»

Днем, говорит Нина Мороз, работать легче: утренние и дневные часы обычно проходят спокойно. Пик звонков – с семи вечера до часа ночи.

– Люди возвращаются домой, и после рабочего дня начинаются проблемы: давление, живот, температура. Иногда звонков столько, что приходишь домой со смены и просто падаешь.

Число вызовов увеличивается в выходные и праздники.

– Я не очень люблю работать в праздники. Многие вызывающие – выпившие, и ты не знаешь, как себя с ними вести. Спрашиваешь, уточняешь, но добиться чего-то внятного от нетрезвого человека бывает достаточно сложно.

Кстати, именно расспросы, говорит диспетчер, вызывают массу негодования у пациентов.

– По их мнению, мы слишком долго и бесполезно расспрашиваем. Но это не наша прихоть. У диспетчера есть специальный опросник по любому заболеванию. И от того, насколько достоверно собрана информация, может зависеть жизнь человека. Ведь, к примеру, боль в спине или руке может свидетельствовать о сердечном приступе, – объясняет Нина Мороз. – Кроме того, на основании этих расспросов определяется очередь вызова. Понятно, что всем нужно срочно и для каждого его вызов самый важный. Но есть инструкция.

В скорой вызовы делятся на экстренные (пожар, ДТП, потеря сознания, падение с высоты и т.д.), когда бригада должна выехать в течение четырех минут, срочные (сердечный приступ, аритмия, травма, роды) – в течение 15 минут; неотложные (боль в груди, животе, повышение артериального давления) – в течение часа.

– Некоторые за полчаса ожидания могут позвонить пять раз. Иногда, чтобы скорая приехала быстрее, обманывают, говорят, что у человека инфаркт. Люди не думают, что, пока бригада едет на выдуманный сердечный приступ, кому-то действительно нужна срочная помощь.

Проклинают, угрожают расправой

Еще одна претензия к диспетчерам скорой – трудно дозвониться.

– Услышать раздраженное «Где вы ходите?!» или «Почему так долго?!» вместо «Здравствуйте» – для нас привычное дело, – вздыхает Нина Мороз. – Хотя нашей вины в этом нет.

Дело в том, что на Барановичской станции скорой помощи только две линии 103. Если на связи один человек, второй вызов удерживается, но только несколько минут. Поэтому нередко к моменту, когда диспетчер положит трубку, тот вызов уже сорвался, и человек вынужден набирать 103 заново.

– Мне понятно волнение людей. Но некоторые позволяют себе кричать и ругаться матом. Были случаи, когда проклинали и угрожали расправой. Несколько раз мы пытались привлечь таких грубиянов к ответственности, но потом оставили эту затею – слишком много требуется сил и времени.

За годы работы у диспетчеров, по словам Нины Мороз, появляются клиенты, которых они узнают по голосу. Нередко это люди, страдающие психическими заболеваниями.

– Один молодой человек, например, постоянно звонит и просит помочь ему подрасти. Есть такие, кто звонит, чтобы послушать женский голос, – рассказывает Нина Мороз.

Особая категория – пожилые люди, которым иногда медицинская помощь и не нужна. Они хотят, чтобы с ними просто поговорили.

– Как-то позвонила испуганная бабушка: «Я одна дома, давление поднялось. Приезжайте – мне страшно». Поговорила с ней, успокоила. Скорая уже и не нужна.

Бывают, говорит Нина Мороз, и смешные случаи:

– Мужчина пожаловался на боль от недавно полученной травмы. Я стала выяснять, что же у него болит. Спрашиваю: «В какой области у вас травма?». А он отвечает: «В Гродненской». Я долго смеялась.

По мнению Нины Мороз, за семь лет, что она работает в диспетчерской, люди стали меньше уважать медиков.

– Сейчас больше сталкиваешься с негативным отношением. Но я все равно люблю свою работу. Ведь каждый день мы спасаем чьи-то жизни. И один такой случай перекрывает весь негатив. Главное – научиться переключаться. Дома я стараюсь не говорить о работе. А еще помогает хобби: я с удовольствием вяжу для своей внучки.