Дарья Реут: «Южноафриканцы — очень приятные и открытые люди»

— В ЮАР можно спокойно пить воду из-под крана, так она занимает третье место по чистоте в мировом рейтинге, — пишет Дарья Реут. — Здесь 11 официальных языков.

Белых — всего около 5 миллионов, при этом они занимают практически все руководящие должности в стране.

В ЮАР была сделана первая операция по пересадке сердца.

Дороги в ЮАР в идеальном состоянии.

99,9% жителей ЮАР имеют водительские права.

Большинство афроамериканцев в ЮАР эти права купили «на черном рынке».

Здесь есть настолько опасные районы, что там никто не рискует появляться из южноафриканцев даже днем.

В ЮАР обожают мясо. Они едят его на завтрак, обед и ужин. Сухое мясо у них называется «бильтонг». Очень вкусное.

ЮАР — первая в мире страна, которая произвела бензин из угля!

Зарплата инженера около 3500 $.

Двухэтажный дом у океана в ЮАР можно купить за 100 000 $ (не в крупном городе). Здесь расположена «колыбель человечества» — древнейшее захоронение древних людей из всех, известных современным археологам.

Южноафриканцы — очень приятные и открытые люди. Их менталитет очень похож на славянский.

Дарья с семьёй, фото из открытых источников

По специальности Дарья Реут – учительница русского и белорусского языка и литературы. Она совладелица бренда My Muse Vintage и редактор журнала Famous. Дарья вместе с мужем воспитывают сына Марка, ему 4 года.

Дарья рассказывает, что семья очень поддерживала ее решение поехать на конкурс красоты: «Муж больше всех верил в мой успех, а сын теперь в саду всем рассказывает, что его мама – самая красивая».