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Крымінал, здарэнні

Верховный суд оставил в силе приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников

Верховный суд оставил без изменения приговор 16 фигурантам дела ошмянских таможенников.
20:11 27 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото: belta.by

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Беларуси приговор Минского областного суда от 8 августа 2017 года в отношении 16 бывших сотрудников таможенного пункта пропуска «Каменный Лог» Ошмянской таможни оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказали в пресс-службе суда.

Большинству фигурантов этого громкого дела, организовавшим широкомасштабную схему уклонения от уплаты таможенных платежей, в августе судом было назначено наказание в виде лишения свободы. Максимальное наказание составило 11,5 года колонии усиленного режима. Двоих суд приговорил к ограничению свободы. Литовского предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда, назначив при этом штраф.

Кроме Миноблсуда дела о массовых взятках ошмянских таможенников рассматривали суды Партизанского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов Минска.

Участники преступной группы за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий товаров через государственную границу Беларуси в пункте пропуска «Каменный Лог». Суммы незаконного денежного вознаграждения варьировались в зависимости от количества перемещаемых грузов.

Крынiца: БелТА
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