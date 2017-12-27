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У свеце

В петербургском супермаркете произошел взрыв

В супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. Их точное количество пока не известно.
21:19 27 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото VK.COM/SPB_TODAY

По данным «Фонтанки», пострадавших как минимум трое, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Агентство ТАСС сообщает о 10 пострадавших.

В местных управлениях МВД и МЧС подтвердили факт происшествия, отметив, что из здания уже эвакуировали людей. Точное количество пострадавших ведомства также не сообщают.

По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва слледствие оценило примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В связи с этим Следственный комитет уже возбудил дело по статье о покушении на жизнь нескольких человек, совершенное общеопасным способом. Терактом ведомство случившееся не считает.

Крынiца: ВВС
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