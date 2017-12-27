В петербургском супермаркете произошел взрыв

По данным «Фонтанки», пострадавших как минимум трое, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Агентство ТАСС сообщает о 10 пострадавших.

В местных управлениях МВД и МЧС подтвердили факт происшествия, отметив, что из здания уже эвакуировали людей. Точное количество пострадавших ведомства также не сообщают.

По данным Следственного комитета России, в здании сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрыва слледствие оценило примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В связи с этим Следственный комитет уже возбудил дело по статье о покушении на жизнь нескольких человек, совершенное общеопасным способом. Терактом ведомство случившееся не считает.