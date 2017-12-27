В Москве бывший владелец открыл стрельбу на кондитерской фабрике

«Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Как заявили в СК, «подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании».

Около часа дня по московскому времени стало известно, что полиции удалось войти в здание фабрики, два человека были спасены.

Нападавший пока не задержан, поиски осложняются тем, что территория фабрики очень велика, сообщили в полиции.

Радиостанции Business FM удалось дозвониться до предполагаемого стрелка, Ильи Аверьянова, который заявил: «Я директор. […] У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются».

Aleksand Scherbak/TASS

Image caption Нападавший обвинил «банду во главе с прокурорами» в том, что у него отняли фабрику

«Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться», — заявил он.

Один из прокуроров, которого нападавший обвинил в захвате фабрики, узнал от корреспондента Би-би-си информацию о стрельбе. По телефону заместитель прокурора ЮЗАО Георгий Чехоев отвечал растерянно и настаивал, что впервые слышит и фамилию Аверьянова, и про стрельбу, и про отъем недвижимости.

Ранее сообщалось, что утром на территорию предприятия прибыли судебные приставы для описи имущества, что и вызвало конфликт. Согласно заявлению федеральной службы судебных приставов, они на момент стрельбы действительно находились на фабрике, но не пострадали.

«Сегодня утром на фабрику прибыли судебные приставы для проведения исполнительных действий. Когда они услышали рядом звуки стрельбы, забаррикадировали помещение, обеспечивая безопасность понятых. Никто из них не пострадал», — заявили Интерфаксу в управлении ФССП.

Информагентства со ссылкой на источники сообщали, что нападавший мог захватить заложников. «Здание фабрики блокировано, готовится операция по задержанию злоумышленника», — сообщал Интерфакс со ссылкой на источник, добавляя, что по меньшей мере два человека получили ранения. Однако официальный представитель столичной полиции позже опроверг информацию о захвате заложников и о раненых.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Сотрудники фабрики ранее жаловались на своего работодателя.

По данным СПАРК-Интерфакс, по адресу Иловайская, 20 зарегистрирована «Кондитерская фабрика «Меньшевик». Согласно данным СПАРК, Илья Аверьянов числится сейчас гендиректором ООО «КФ Меньшевик». Раньше он владел 20% долей этой компании, но с 2005 года предприятие принадлежит Нине Яковлевой и Людмиле Невзгодиной.

Три недели назад, 4 декабря 2017 года, на компанию было заведено дело о банкротстве по иску Шамсутдина Раджабова. Слушание было назначено на 18 января 2018 года. Шамсутдин Раджабов — совладелец компании «Денэм Холл», у которой «КФ Меньшевик» раньше пытался взыскать долг в размере 141 млн рублей (2,44 млн долларов), в иске было отказано.