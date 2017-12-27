В Минске скрывавшийся несколько дней убийца явился с повинной

«В одной из квартир Ленинского района столицы 22 декабря было совершено убийство 20-летней жительницы Минска. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД и ГУВД Мингорисполкома установили, что в тот день в квартире отдыхала компания из пяти человек — 4 мужчин и одной девушки. Когда вечер подходил к концу, трое мужчин ушли спать. Проснувшись утром и зайдя на кухню, они увидели девушку, которая сидела на полу в слезах. Она рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым она осталась наедине», — рассказали в ГУВД.

Девушка пригрозила, что пойдет и расскажет все милиции, но мужчина убедил всех, что сам с ней поговорит и конфликт уладит. Попросил товарищей выйти из кухни, сам остался с девушкой. Результатом этой беседы стало убийство. Как установлено оперативниками, жертва была задушена. Ее тело преступник спрятал в диван, а позже планировал вывезти.

После совершения преступления мужчина боялся, что выпивавшие с ним приятели расскажут о случившемся, и стал скрываться. «Его знакомые действительно сообщили в милицию. Столичные сыщики сразу же взяли под контроль его возможные места появления, а также знакомых и родственников, исключили возможность покинуть Беларусь, создали все условия, чтобы со стороны знакомых ему людей не было возможности оказать помощь, — сказали в ГУВД. — Оперативники установили, что сразу после убийства мужчина уехал в Лидский район, потом приехал в Лиду, где попросил у прохожих телефон и снял квартиру на сутки».

Но из-за отсутствия какой-либо возможности обратиться за помощью к родственникам или выехать за пределы страны, а также из-за отсутствия денег, которые бы позволили продолжить скрываться на съемных квартирах, он решил, что дальше прятаться нет смысла.

Мужчина работает индивидуальным предпринимателем, занимается грузоперевозками. По факту убийства (ст. 139 УК) Ленинским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело.