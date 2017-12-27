ТОП-10 натуральных антибиотиков

При слове «антибиотики» большинство людей представляет себе аптечные лекарства. Как известно, эти препараты назначают для лечения бактериальных инфекций. Но еще наши дальние предки знали, что в природе существуют растения, способные защищать организм от опасных бактерий. Эти свойства используют во многих рецептах народной медицины. В отличие от синтетических, натуральные антибиотики безопасны для микрофлоры кишечника, не провоцируют появление грибковых инфекций и не поражают слизистую оболочку рта.

Растения с антибактериальным действием менее эффективны, по сравнению с фармацевтическими препаратами. Поэтому не нужно отказываться от приема лекарств, назначенных врачом. Но натуральные антибиотики помогут вашему организму защититься от вредных бактерий, укрепить здоровье и ускорить процесс выздоровления. Предлагаем вам ознакомиться с ТОП-10 природных антибиотиков.

Чеснок

Этот овощ с острым вкусом и характерным запахом имеется на каждой кухне и используется как приправа.

Еще в XIX веке Луи Пастер доказал, что чеснок способен убивать бактерии. Свежий чеснок активен против кишечной палочки, золотистого стафилококка, сальмонеллы и грибков рода Candida. Такими свойствами он обладает благодаря содержанию фитонцидов.

Чеснок богат биологически активными веществами, которые оказывают противопаразитное, противовоспалительное и противовирусное действие.

Лук

Антибактериальные свойства лука также объясняются содержанием в нем фитонцидов. К этим веществам чувствительны стрептококки, бактерии-возбудители дизентерии, дифтерии, туберкулеза.

Лук также является ингредиентом рецептов народной медицины от простуды, авитаминоза, для укрепления иммунитета.

Мед

Мед с древних времен используется в качестве антибактериального средства. Археологические находки показали, что мед издавна использовался, чтобы подольше сохранить плоды, коренья, мясо.

Натуральный пчелиный мед содержит антибиотическое вещество ингибин. Антибактериальные свойства этому продукту также придают фитонциды растений (содержатся в нектаре и пыльце), ароматические вещества.

Мед оказывает и противогрибковое и противовирусное воздействие. Поэтому в народной медицине он широко используется в рецептах для укрепления иммунитета, против боли в горле, для лечения ран, ожогов, для приготовления средств по уходу за кожей.

Эхинацея

Считается, что первыми антибактериальные свойства эхинацеи обнаружили североамериканские индейцы. Они использовали это растение для скорейшего заживления ран.

Содержащиеся в нем вещества повышают содержание в крови специфических антител, которые нейтрализуют вирусы и бактерии. Они угнетают рост и размножение стрептококка, стафилококка, кишечной палочки, грибков, бактерий, вызывающих стоматиты.

Прием эхинацеи увеличивает продукцию интерферона, что объясняет ее противовирусные свойства.

Малина

Плоды и листья малины обладают антибактериальным действием по отношению к стафилококкам. Обеззараживающие свойства малине придает содержащаяся в ней салициловая кислота. Эта органическая кислота также оказывает жаропонижающее, потогонное и обезболивающее действие. Вот почему в народной медицине малину широко применяют при простуде и гриппе.

Женьшень

Женьшень является известным лекарственным растением. В основном, он используется в качестве общетонизирующего средства. Кроме того, препараты на основе этого растения способны повышать неспецифическую сопротивляемость организма к вредным воздействиям различного происхождения, включая бактерии и вирусы.

Орегано

Орегано (душица обыкновенная) известна как приправа, которая придает блюдам неповторимый пряный вкус. При этом орегано обладает антисептическим действием. Получаемые из растения эфирные масла с высоким содержанием карвакрола придают ему способность бороться с антибиотиками.

Также траву орегано применяют при простудных заболеваниях в качестве противовоспалительного и отхаркивающего средства, при заболеваниях ЖКТ, нервных расстройствах. Эфирное масло употребляют наружно как средство от зубной боли.

Базилик

Это растение также является популярной приправой к салатам и другим блюдам. Антибактериальные свойства базилику придают фитонциды, содержащиеся в его листьях и стеблях. Они способны подавлять рост кишечной палочки, золотистого стафилококка, синегнойной палочки.

Базилик как приправа выступает в качестве профилактики кишечных инфекций. Также это растение обладает противовоспалительным, мочегонным действием. Также это растение обладает противовоспалительным, мочегонным действием.

Оливковые листья

Еще до нашей эры жители острова Крит использовали листву оливы для очищения и заживления ран. Много веков спустя ученые выяснили, что антимикробные свойства оливковым листьям придает оливковый полифенол олеуропеин. Он препятствует размножению вирусов, грибков, бактерий и паразитов.

Тимьян (чабрец)

Достойное место в ТОП-10 природных антибиотиков занимает тимьян ползучий (чабрец). Его эффект объясняется высоким содержанием в этом растении тимола. Это вещество относится к производным фенола. В свою очередь, фенол является компонентом эфирного масла тимьяна, обладающего максимальной активностью против бактерий.