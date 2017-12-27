Лучший лицеист выпил пива и сжег автобусную остановку

Следователь Воложинского районного отдела Следственного комитета Инесса Бычкевич готовит уголовное дело для направления в суд. Она рассказала kraj.by:

– Происшествие случилось около часа ночи 4 ноября на 6-м километре автодороги Раков-Корабли-Хожево. Парень гулял возле остановки со своим 24-летним закомым и его 18-летней девушкой. Компания попила пива, после чего 17-летнему лицеисту чем-то не понравилась автобусная остановка. Сначала он разжег возле нее костер. Потом зажег мусор в контейнере, который стоял рядом, и вывернул горящий мусор на землю. Но и этого показалось мало. Молодой человек в павильоне остановки отломал от скамейки три пластиковые планки и бросил их в огонь.

По словам Инессы Бычкевич, друзья пытались успокоить дебошира. Он угомонился только тогда, когда третья часть скамейки уже горела.

Последствия крушения остановки обнаружил мастер предприятия ДРСУ-167, которому она принадлежит, и обратился в милицию. Сотрудники Воложинского РОВД нашли хулигана.

Парень живет в благополучной семье в одной из деревень района. Учится на третьем курсе профессионального лицея. Он лучший учащийся в группе. Раньше никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. На учетах на состоит.

До суда его передали под присмотр родителей.

– Интересно, что молодой человек не признает свою вину. Утверждает, что все это он сделал нечаянно, – отметила Инесса Бычкевич.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось по первой части статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хулиганство».

Преступление наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или лишением свободы на срок до трех лет.