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Киев и самопровозглашенные республики обменялись пленными

На контрольном пункте въезда - выезда "Майорск" на линии разграничения близ Горловки Донецкой области состоялся обмен пленными, захваченными сторонами вооруженного конфликта на востоке Украины.
19:46 27 снежня 2017
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Украинская сторона в ожидании обмена пленными, 27 декабря 2017 года. Фото: Anatol Stepanov (AFP)

За процедурой в среду, 27 декабря, наблюдали представители ОБСЕ и Красного Креста.

«Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой», — написала в Facebook постпред президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.

Ранее представители властей в Киеве и пророссийских сепаратистов договорились, что 74 украинских военнослужащих будут обменены на 306 сторонников «ДНР» и «ЛНР». Между тем представительница самопровозглашенной «ДНР» Дарья Морозова заявила, что Киеву переданы 73 украинских военных, поскольку один отказался возвращаться на родину.

В свою очередь, по информации телеканала «Громадське», из 306 человек, задержанных украинской стороной, вернуться на неподконтрольную властям Украины территорию Донбасса не захотели 43 человека, отбывших наказание и освобожденных из-под стражи. Некоторые, из них приехали на место обмена, чтобы подтвердить свое решение, сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала «112.Украина».

По информации Службы безопасности Украины, до нынешнего обмена в плену сепаратистов находились 158 украинцев. Кроме того сотни человек числятся пропавшими без вести — по данным СБУ, 403 человека, волонтеры же заявляют о почти 700.

Крынiца: DW
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