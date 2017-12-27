Какие сюрпризы готовят друг другу Минск и Москва в 2018 году

Россия и Беларусь формально считаются самыми близкими союзниками, о чем не устают говорить лидеры двух стран. Тем не менее в отношениях Москвы и Минска есть проблемы. Но, по мнению белорусских экспертов, в 2018 году серьезных разногласий между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко не предвидится.

Бесконфликтный год

Политолог Валерий Карбалевич прогнозирует, что 2018 год будет бесконфликтным в белорусско-российских отношениях. В России пройдут президентские выборы и чемпионат мира по футболу, продолжится конфронтация с США и Европой. И на этом фоне РФ не нужны конфликты с Беларусью.

Во-вторых, самая главная проблема в двухсторонних отношениях — это льготы для Беларуси на энергоресурсы, а на следующий год вопрос цены на нефть и газ решен. Сейчас Беларусь покупает газ по 127 долларов за тысячу кубометров, а в 2018 году заплатит 129 долларов. Хотя это и вызывает определенное недовольство официального Минска, желающего получать голубое топливо по внутренним ценам России (ныне коэффициент составляет 2,08, то есть в два раза больше).

Кроме того, Беларусь получит нефть на выгодных условиях в объеме 24 миллионов тонн, чего она и хотела. «Правда, есть попытка заставить Беларусь экспортировать свои нефтепродукты через российские порты взамен балтийских, но этот вопрос разрешится, поскольку Минск пошел на некоторые уступки и согласился поставлять на экспорт через российские порты определенное количество грузов. Поэтому и по этой проблеме ультиматумов от России ожидать не приходится», — полагает Карбалевич.

Валерий Карбалевич

Валерий Карбалевич

В 2017 году Россия нервно отреагировала на введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан десятков стран, который в 2018 году может быть продлен до 10 дней и даже больше. Тем не менее стороны пытаются найти компромисс, и этот вопрос не должен стать камнем преткновения во взаимоотношениях, считает аналитик.

Возможно, не исключает он, Беларусь захочет взять у России очередной кредит. Обычно Беларусь не стремится возвращать России долги, а последняя смотрит на это сквозь пальцы, рефинансируя задолженности. «Это будет и в следующем году, поскольку Россия не может позволить объявить дефолт своему союзнику, так что все будет достаточно стабильно», — заключает политолог.

Друзья по несчастью

В свою очередь экономист Лев Марголин подчеркивает, что отношения между Беларусью и Россией никогда не были прямыми и безоблачными. «Россия и Беларусь — друзья по несчастью, это не тот случай, когда две страны объединяет общая идеология или общее отношение к мировым проблемам. Есть разные интересы, хотя стратегически не реформированная белорусская экономика может существовать только в альянсе с Россией, поскольку кроме России, белорусская продукция, особенно продукция машиностроения, никому не нужна», — уверен эксперт.

Лев Марголин

Но конфликтов исключать нельзя. Экономист допускает возможность появления новых проблем на продовольственном фронте, попыток российской стороны завоевания новых позиций в Беларуси по наиболее интересным активам. Беларусь же со своей стороны может попытаться присоединиться к российским нефтегазовым активам в плане добычи энергоресурсов на российской территории.

«Единственное, что может оживить картинку, это последний декрет Лукашенко по Парку высоких технологий. Если возлагаемые надежды на этот декрет оправдаются, это может стать драйвером для белорусской экономики, и когда появятся результаты, это может возбудить желание прибрать успехи к своим рукам, в том числе и с российской стороны. Там уже с некоторой завистью отметили этот декрет, мол, белорусы не побоялись и блокчейнов, и криптовалюты, и английского права, что больше всего поразило российскую сторону», — отметил экономист.

Зависимость от России останется

Аналитик Андрей Федоров не сомневается, что и в 2018 году Беларусь продолжит играть второстепенную роль во взаимоотношениях с РФ. По мнению политолога, на них повлияет и то, как будут складываться отношения России со странами Запада.

«Если они останутся плохими, то Россия будет всячески привлекать к себе нашу страну, вовлекать ее в это противостояние», — говорит эксперт. Беларусь будет пытаться этому противостоять, но у РФ достаточно ресурсов, так что вряд ли Минску удастся противостоять таким намерениям, если Москва захочет этого всерьез: «Пока нет оснований считать, что влияние России на Беларусь уменьшится».

Андрей Федоров

Чтобы изменить ситуацию, продолжает эксперт, Минску нужно менять политику, прежде всего экономическую, на что белорусское руководство идет с огромной неохотой, но без этого уменьшить зависимость от Москвы невозможно.

А Москву тоже не все устраивает. Она хотела бы полностью получить Беларусь «в свою орбиту», признала Крым российским и так далее, но пока свои стремления Кремль форсировать не будет, дабы не усугублять ситуацию. «Но если ситуация для России на Западе существенно ухудшится, тогда начнется настоящий прижим Беларуси. Все это будет очень печально, поскольку я не вижу возможностей реального сопротивления со стороны официального Минска», — подытожил Федоров.