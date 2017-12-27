“…И тогда я поняла: легко не будет”

Только что закончился IV Минский международный Рождественский конкурс вокалистов. И как закончился! Непредсказуемыми результатами, которые ввели в настоящий дискуссионный штопор некоторую часть публики. Что, впрочем, говорит лишь о том, что в Минске есть настоящие меломаны и что минчане страстно интересуются оперной музыкой. Так как в жюри Рождественского конкурса в этом году работала прима Большого театра Оксана ВОЛКОВА, мы не преминули воспользоваться этим поводом, чтобы поговорить о мероприятии, всколыхнувшем нашу тихую заводь. А также задать знаменитой певице несколько личных вопросов. Но сначала все-таки о насущном, о конкурсе. – Быть членом жюри на конкурсе – это ведь довольно утомительная работа: прослушать в...