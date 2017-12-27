Сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржы курс доллара опустился на 0,0074 рубля до 1,9717 BYN/USD и достиг минимального значения за прошедшие 62 дня.

Курс евро снизился на 0,0076 рубля до 2,3414 BYN/EUR. Это минимальный уровень за последние 43 дня.

– Ничего удивительного не происходит, – говорит Вадим Иосуб. – Снижение доллара и евро – это естественный процесс, который характеризует плавающий курс. Можно вспомнить, что практически все первое полугодие этого года американская валюта была дешевле, чем в конце прошлого. Затем она начала расти, но для каждой валюты характерны периоды роста и падения.

– Почему сейчас курсы доллара и евро падают?

– Один из факторов – укрепление российского рубля к этим валютам. Можно заметить, например, что в России доллар снизился до значения середины октября, евро – до значения начала ноября. Когда укрепляется российский рубль, это автоматически приводит к падению доллара и евро по отношению к белорусской национальной валюте.

– Сегодня стоимость нефти марки Brent поднялась до 66,1 доллара за баррель…

– Рост цены на нефть – положительный фактор для белорусского рубля и экономики. Во-первых, получаем выгоду от торговли нефтепродуктами. Во-вторых, это приводит к подъему российской экономики и соответственно к увеличению спроса на белорусскую продукцию. Другое дело, что это влияние не мгновенное, оно происходит с задержкой.

Что касается нефти, то последний раз так высоко цена на нее и на самом деле поднималась лишь в середине апреля 2015 года. Если бы этого роста не было, белорусский рубль чувствовал бы себя гораздо хуже.

– Что будет с белорусским рублем в следующем году? Можно ли сегодня сделать какие-то прогнозы?

– Вероятнее всего, корзина валют подорожает пропорционально инфляции, которую белорусские власти запланировали в 2018 году на уровне не более 7 процентов. На мой взгляд, этот прогноз вполне реалистичен. А вот что будет с каждой отдельной валютой, сказать сложно. Курс белорусского рубля во многом будет зависеть от соотношения доллара, евро, российского рубля и изменений цен на нефть. Это влияние может быть даже выше, чем от внутренних экономических факторов.