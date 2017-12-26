Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
18:38 26 снежня 2017, аўторак
EUR 2.3608USD 1.9921RUR(100) 3.417
Мiнск
weather
3

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Свецкая хроніка

Юлия Высоцкая рекомендует улыбаться

Причем даже тогда, когда совершенно не хочется.
16:06 26 снежня 2017
28
Памер шрыфта

Бывшая актриса Купаловского театра, известная телеведущая и кулинар исповедует философию медитации улыбки.

— Суть ее в том, что само состояние, когда ты улыбаешься, помогает твоему организму, сознанию, чувствовать себя лучше и каким-то образом действительно влияет на психофизическое самочувствие, — рассказала в своем Инстаграмме жена режиссера Андрея Кончаловского. — По теории улыбки, если ты улыбаешься, даже если тебе очень тяжело и совсем не хочется, ты просто физически растягиваешь уголки губ — и в этот момент организм отвечает на это физическое усилие благодарностью: обновлением клеток, движением вперед, обновлением энергетическим.

Мы же очень часто чувствуем себя так, как представляем себе жизнь: нам вдруг становится плохо физически, когда мы обижены или расстроены. У нас начинаются какие-то расстройства разных систем организма, поднимается давление — и все это очень часто бывает связано с нашим психоэмоциональным самочувствием, с нашим восприятием мира.

Безусловно, я не говорю, что, если тебе хочется плакать и рыдать и совсем нет никаких сил, ты заставил себя улыбнуться — и тут же пробежал 120 км. Конечно нет! Но если заниматься этим каждый день, это приносит результат, и наш умный организм отвечает с благодарностью на порыв реагировать на все с улыбкой. Я не могу сказать, что я все время улыбаюсь, когда мне тяжело, но я пытаюсь — вот чего и вам желаю.

Аўтар: Вера Вир 
Крынiца: Народная Воля
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Свецкая хроніка
21 лістапада 2017
чытаць далей

Ирина Медведева: «Думала, улетят без меня…»
Известная белорусская и российская актриса Ирина Медведева, которая работает в Театре Российской армии, на пару дней приезжала к маме в Бобруйск.
Культура
15 жніўня 2015
чытаць далей

Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой — 85 лет
Народной артистке РСФСР, одной из самых популярных актрис советского кино Людмиле Хитяевой сегодня исполняется 85 лет.
Свецкая хроніка
25 снежня 2017
чытаць далей

Ирина Кабасакал: «Кухня – мое самое любимое место дома…»
На днях в Минске прошла закрытая презентация книги врача-диетолога Ирины Кабасакал. Атмосфера на мероприятии царила чрезвычайно позитивная: практически все гости и приглашенные получили не только книг