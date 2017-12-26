Юлия Высоцкая рекомендует улыбаться

Бывшая актриса Купаловского театра, известная телеведущая и кулинар исповедует философию медитации улыбки.

— Суть ее в том, что само состояние, когда ты улыбаешься, помогает твоему организму, сознанию, чувствовать себя лучше и каким-то образом действительно влияет на психофизическое самочувствие, — рассказала в своем Инстаграмме жена режиссера Андрея Кончаловского. — По теории улыбки, если ты улыбаешься, даже если тебе очень тяжело и совсем не хочется, ты просто физически растягиваешь уголки губ — и в этот момент организм отвечает на это физическое усилие благодарностью: обновлением клеток, движением вперед, обновлением энергетическим.

Мы же очень часто чувствуем себя так, как представляем себе жизнь: нам вдруг становится плохо физически, когда мы обижены или расстроены. У нас начинаются какие-то расстройства разных систем организма, поднимается давление — и все это очень часто бывает связано с нашим психоэмоциональным самочувствием, с нашим восприятием мира.

Безусловно, я не говорю, что, если тебе хочется плакать и рыдать и совсем нет никаких сил, ты заставил себя улыбнуться — и тут же пробежал 120 км. Конечно нет! Но если заниматься этим каждый день, это приносит результат, и наш умный организм отвечает с благодарностью на порыв реагировать на все с улыбкой. Я не могу сказать, что я все время улыбаюсь, когда мне тяжело, но я пытаюсь — вот чего и вам желаю.