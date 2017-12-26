В Минске двое парней украли 250 бутылок пива прямо из грузовика

В дальнейшем «коммерсанты» продавали пиво своим знакомым и пили пенным напиток сами, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Молодых людей (1995 и 1996 г.р.), которые похитили 253 бутылки пива на общую стоимость 304 рубля, задержали сотрудники уголовного розыска Московского РУВД столицы. Ночью парни проникли на территорию транспортной компании, где стояли грузовики с пивом. «На бортах грузовика был изображен логотип известной пивоварни», — уточнили в милиции.

Парни вынесли из грузовика более 250 бутылок пива и перенесли их к себе домой. Часть продукции выпили сами, часть – продали знакомым. Вскоре их задержали.

По данным милиции, задержанные нигде не работают, один из них ранее промышлял кражами велосипедов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража», им грозит до 4 лет лишения свободы.