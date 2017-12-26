СМИ: умер Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал «Культура».

«Только что стало известно, на 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский«, — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Шаинский стал известен как автор музыки к мультфильмам «Антошка» (1969), «Катерок» (1970), «Приключения Незнайки и его друзей» (1971-1973), «Аврора» (1973), «Крошка Енот» (1974), «Трям! Здравствуйте!» (1980), «Мама для мамонтенка» (1981). Композитор также создал песни для мультфильмов Романа Качанова о Чебурашке и Крокодиле Гене. Помимо музыки для анимационных картин, Шаинский написал композиции «Дрозды», «Травы, травы», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу» и другие.

С 2007 года композитор жил в Сан-Диего (США), выступал с концертами в России.