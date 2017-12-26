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Спорт

Надежда Остапчук возвращается в спорт

Народная Воля
Алесь Сивый
“Надя приступила к тренировкам, идет восстановительный процесс”, - рассказал “Народной Воле” тренер спортсменки Александр Ефимов.
18:01 26 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото с сайта bolshoisport.ru

Напомним, что на Олимпиаде-2012 в Лондоне 31-летняя Надежда Остапчук завоевала «золото» в финале соревнований по толканию ядра. А уже через пару дней Международный олимпийский комитет сообщил о дисквалификации Остапчук за положительную допинг-пробу. Как сообщал МОК, в обеих допинг-пробах белоруски был обнаружен запрещенный препарат метенолон.

Исходя из официальной версии расследования, проведенного Национальным антидопинговым агентством, метенолон Остапчук подсыпал в кофе ее тренер Александр Ефимов, хотя многим это казалось из области фантастики (скорее всего, тренер взял вину на себя, чтобы смягчить наказание ученице).

В августе 2016 года Надежда Остапчук отбыла четырехлетнюю дисквалификацию…

— Я пока нигде не работаю, — говорит Александр Ефимов. — Предлагали варианты в Республиканском центре олимпийской подготовки, но отказался. Не хочу быть от кого-то зависимым. На благотворительных началах помогаю некоторым ребятам с подготовкой, работаю с Надеждой Остапчук.

— После того, как в прошлом году у нее закончилась дисквалификация?

— Да, но только сейчас Международная федерация легкой атлетики допустила ее не только к тренировкам, но и к соревнованиям. И сейчас я помогаю Наде восстановиться — 3 ноября она уже приступила к тренировкам.

— Планирует выступать на соревнованиях?

— Чтобы выступать, нужно еще решить некоторые моменты с Международной федерацией. Если все получится, то почему бы и нет? Но раньше, чем летом, Надежду в соревновательном секторе мы не увидим. Хотя некоторые работники Белорусской федерации легкой атлетики предлагали ей уже сейчас выступить на зимнем чемпионате Европы. Надежда, естественно, отказалась. Человек четыре года не толкал ядро, поэтому невозможно нормально подготовиться к международным стартам за два месяца. Сейчас Наде нужно восстановить силовую базу, техническую, и это не так быстро происходит. Всему свое время…

Крынiца: Народная Воля
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