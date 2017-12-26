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Грамадства

Дома под снос разрешено реконструировать

Сегодня Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий белорусам реконструировать дома под снос, пока нет решения об изъятии земельных участков, сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента.
16:27 26 снежня 2017
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Фото: google.by

Документ направлен на дальнейшее совершенствование правового регулирования отношений в области охраны и использования земель. Он отменяет существующие ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов.

В частности, до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд граждане вправе реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории даже в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки.

Разработка проекта отвода земельного участка и установление его границы на местности будут проводиться в рамках единой процедуры, что поспособствует сокращению сроков предоставления земельных участков.

Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, наделяются правом до 1 января 2023 года использовать предоставленные им ранее земельные участки без оформления правоудостоверяющих документов на них. Сельскохозяйственные организации и государственные лесохозяйственные учреждения освобождаются до 1 января 2020 года от уплаты госпошлины за выдачу таких документов в отношении земельных участков, предназначенных для ведения сельского и лесного (лесопаркового) хозяйства.

Также в соответствии с указом не будут взиматься потери сельскохозяйственного или лесохозяйственного производства при предоставлении земельных участков для строительства объектов социального обслуживания, а также транспортной и инженерной инфраструктуры в границах свободных экономических зон.

Крынiца: БелаПАН
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