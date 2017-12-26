Деревня под Светлогорском вышла на протест. Люди требуют закрыть китайский завод

Но жители окрестностей не соглашаются на соседство с целлюлозным комбинатом. 25 декабря жители деревни Якимова Слобода вышли на протест и требуют решить проблему с «вонючим заводом».

«Пусть себе работает этот завод, но поставьте хоть какие-то фильтры. Они же сделали деревню Якимова Слобода долиной смерти», – говорит участница стихийного митинга.

«Мы ездим гулять в Светлогорск, так здесь просто невыносимо. Если бы не пластиковые окна, я не знаю что бы мы делали. Вонь стоит такая, что я уже боюсь за своих детей. А деваться нам некуда», – говорит женщина, которая пришла на протест с ребенком.

«Спасибо нашему руководству и правительству, что построили такой завод, что дали рабочие места и что я из-за этого завода ночью не могу дышать», – возмущается житель села.