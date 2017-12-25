Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
18:33 25 снежня 2017, панядзелак
EUR 2.3608USD 1.9921RUR(100) 3.417
Мiнск
weather
1

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
У свеце

Президент Гватемалы объявил о переносе в Иерусалим посольства в Израиле

Президент Гватемалы сообщил, что посольство его страны в Израиле будет перенесено в Иерусалим. Конкретных сроков осуществления этого шага Джимми Моралес не назвал.
8:28 25 снежня 2017
13
Памер шрыфта
Джимми Моралес и Биньямин Нетаньяху (фото из архива)

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил, что посольство этой центральноамериканской страны в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. Заявление об этом опубликовано в ночь на 25 декабря на официальной странице президента в Facebook.

Таким образом, Гватемала стала первой страной, которая поддержала заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Моралес указал, что поручил министру иностранных дел Сандре Ховель организовать перенос посольства Гватемалы в Иерусалим, однако не назвал конкретных сроков. К такому решению президент пришел после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Двумя днями ранее Моралес написал в Twitter, что Израиль является важным сотрудником Гватемалы, а потому страна должна его поддерживать.

Гватемала была одной из 9 стран, которые проголосовали против принятия Генассамблеей ООН резолюции, призывающей США пересмотреть решение о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля. За принятие документа проголосовали 128 государств, в том числе Германия.

Крынiца: Deutsche Welle
Тэмы:, , ,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
У свеце
22 снежня 2017
чытаць далей

Генассамблея ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля
Организация Объединенных Наций отказалась считать Иерусалим столицей Израиля. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима.
У свеце
19 снежня 2017
чытаць далей

США заблокировали резолюцию по Иерусалиму ценой изоляции в Совбезе ООН
При этом в поддержку документа выступили 14 стран - членов Совета Безопасности.  
У свеце
13 снежня 2017
чытаць далей

Исламские страны признали Восточный Иерусалим столицей Палестины
Участники внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС), который проходит в Стамбуле, в среду, 13 декабря, признали Восточный Иерусалим столицей Палестины.