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Аналітыка

Известный экономист рассказал, какая будет зарплата у белорусов через год

Исследовательский центр ИПМ опубликовал макроэкономический прогноз Александра Чубрика для Беларуси на 2018 год.
8:19 25 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото с сайта yandex.ru

Главные тезисы директора Исследовательского центра ИПМ следующие.

Вероятно, рост реального ВВП начнет замедляться уже в первом квартале 2018 года. При этом ожидается рост в Еврозоне – на уровне 2% в год, а в России ожидается некоторое замедление роста.

К концу 2018 года Александр Чубрик ожидает некоторое ускорение инфляции и некоторое ослабление белорусского рубля вслед за российским.

Вероятно замедление роста потребления вследствие замедления роста реальной зарплаты.

Обращает на себя внимания прогноз, согласно которому номинальная зарплата к концу 2018 года, вероятно, достигнет… 1000 рублей в месяц. Это при том, что власти надеются выйти на этот показатель по итогам декабря-2017, хотя и заявляют, что в начале следующего года средняя зарплата снизится из-за большого количества праздничных дней.

Ранее экономист Ярослав Романчук дал неутешительный прогноз на 2018 год: «Будет гораздо хуже, особенно в свете предсказуемых проблем российского рубля и российской экономики, которая с высокой степенью вероятности будет либо в нулевой зоне роста, либо вообще в зоне падения».

На дискуссионной площадке talks.by разгорелись споры о перспективах белорусской экономики.

«В центре Минска одни кафешки и рестораны, которые битком забиты. На Зыбицкой не протолкнуться летом, машины которые на Комсомольской паркуют – я некоторых даже до этого не видел. Поэтому не нужно драматизировать».

«Судя по тому, что я вижу, у нас наметился тренд, который мне не очень нравится, скорее даже очень не нравится. А именно — увеличивается разрыв между Минском и всей остальной Беларусью. То есть идет движение к российской модели экономики, где есть Москва и Замкадье. Лично мне бы хотелось, чтобы государство начало стимулировать распределение экономики по всей территории РБ».

«Везде, где не Минск, все намного хуже, чем в столице. По-видимому из кризиса страна выкарабкивалась по принципу: Минск держать на плаву, все остальные перетерпят».

«1) У нас сейчас беда в экономике, но не трагедия.

2) Белорусы стали жить хуже за последние лет пять. Это очевидно и я с этим согласен.

3) Но не все так плохо, и в Беларуси тоже есть положительные моменты и возможности.

4) Я не люблю президента и считаю его ошибкой весь его третий срок и его ответственным за вот этот вот локальный трындец. Но в тоже самое время я не сторонник идеи гори все хоть огнем абы менялись люди на экране телевизора.

5) Люди, будьте чуть более оптимистичными! Так вы хотя бы немного сможете приблизиться к объективному видению мира».

«Что будет с белорусской экономикой в 2018 году? Да ни чего хорошего не будет, будет дальше потихоньку или быстро (в зависимости от цены на нефть) деградировать».

«Кто выживет, тот выживет правдами и неправдами. Вопреки, а не благодаря. Остальные разбегайтесь по странам или бомжуйте, халтурьте, воруйте».

«Экономика, по примеру Волочковой, так раскорячилась, что не в состоянии даже ноги свести, чтобы вернуться хотя бы на четыре точки».

Крынiца: Салідарнасць
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