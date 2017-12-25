Ирина Кабасакал: «Кухня – мое самое любимое место дома…»

26 декабря Ирина Кабасакал подпишет книгу всем тем, кто заказал ее в рамках краудфандинговой кампании и не попал на vip-презентацию.

Ирина говорит, что больше всего переживает как раз за свою вторую презентацию книги, которая состоится в гипермаркете «Корона-Замок».

«Сюда пришли практически все те, кого я хорошо знаю, а 26 декабря будут совершенно не знакомые мне люди», — поделилась Ирина со своими гостями.

В интернете на предпродаже у Ирины Кабасакал заказали почти тысячу книг! Как выяснилось, некоторые брали сразу небольшими партиями.

«Я предусмотрительно заказал много книг, на днях повезу в Москву – это очень хороший подарок!», — рассказывал во время презентации один из приглашенных.

Книга «От перца к сердцу» действительно выглядит весьма презентабельно. Там собрано 120 авторских рецептов, каждый из которых сопровождается несколькими фотографиями.

«Ого, какая огромная и тяжелая!», — удивленно восклицали те, кто получил книгу из рук автора.

Книга эксклюзивных рецептов от Ирины Кабасакал «От перца к сердцу» стоит почти 100 рублей и продается всего в трех местах.

«Издание продается сайт oz.by, сеть гипермаркетов «Корона», и винный бутик Wine & Spirits, — рассказывала Ирина «Народной Воле». — У меня лично книгу можно купить только по безналичному расчету партией от пяти штук».

Анну и Юрия Таболина признали самой красивой парой

Кстати, даже во время vip-презентации гостям пришлось немного постоять в очереди, чтобы получить свой экземпляр. Ирина несколько часов подписывала издания и фотографировалась с гостями.

«Очень устала от переизбытка эмоций, правая рука болит от автографов, улыбается Ирина Кабасакакал. — 26 декабря возле новогодней ёлки в ТЦ «Замок» не жалея пальцев, подпишу каждый экземпляр всем тем, кто придёт с уже купленной книгой».

Свою книгу Ирина Кабасакал посвятила маме – Клавдии Алексеевне Какора.

«Когда я в шесть лет от роду в шесть часов утра, пока она спала, напекла блинов, пожарила котлеты, испекла «персики», «покрасила» их с одной стороны морковным соком, а с другой – свекольным, не отругала меня, а пригласила соседей на дегустацию, — рассказала Ирина в своей книге. – У меня эти «персики» уже тридцать лет стоят перед глазами, а хвалебные оды в их адрес до сих пор сладким перезвоном переливаются в моих ушах. Рецепта «персиков» в книге нет . Их я больше не пекла. С того самого дня я начала экспериментировать на кухне ежедневно, придумывая все новые рецепты и подбирая идеальные сочетания. Кухня – мое самое любимое место дома. Коллекционирую посуду десять лет. Даже из-за океана везу всегда новый сервиз или блюдо. Обычно первым делом девушки бегут за туфлями и платьями. Я бегу за новыми тарелками, которые уже никуда не помещаются и из всех шкафов вываливаются…

Приготовление пищи для меня – кулуарный, тихий и спокойный процесс. Мне не нужно слушать музыку, смотреть телевизор, с кем-либо разговаривать при этом. Ухожу в себя и наслаждаюсь каждой минутой у плиты. Это мое самое любимое занятие! Всегда готовлю с любовью, вкладывая в каждое блюдо свою душу…

Готовить нужно с желанием продукты чувствуют наше настроение…»