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Культура

Главная рождественская песня в мире оказалась не рождественской (видео)

Все тайное когда-нибудь становится явным. Британские СМИ сообщили, что всемирно известная песня Jingle Bells, которую ранее принято было считать чуть ли не новогодним гимном, на самом деле была написана для другого праздника.
8:40 25 снежня 2017
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Памер шрыфта
Фото с сайта naviny.by

Все дело в том, что Jingle Bells была написана в 1857 году Лордом Пьерпонтом. Впрочем, на момент создания она носила другое название, а именно – One Horse Open Sleigh и рассказывала о таком празднике, как День благодарения, пишет The Mirror.

Как предполагают исследователи, пишет Naviny.by, y в рождественскую эта композиция скорее всего превратилась из-за многочисленных упоминаний зимних забав и саней.

Jingle Bells получила популярность в 40-е годы ХХ века в исполнении Бинга Кросби. Согласно информации, опубликованной на портале History.com, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.

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