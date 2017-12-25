Главная рождественская песня в мире оказалась не рождественской (видео)

Все дело в том, что Jingle Bells была написана в 1857 году Лордом Пьерпонтом. Впрочем, на момент создания она носила другое название, а именно – One Horse Open Sleigh и рассказывала о таком празднике, как День благодарения, пишет The Mirror.

Как предполагают исследователи, пишет Naviny.by, y в рождественскую эта композиция скорее всего превратилась из-за многочисленных упоминаний зимних забав и саней.

Jingle Bells получила популярность в 40-е годы ХХ века в исполнении Бинга Кросби. Согласно информации, опубликованной на портале History.com, Jingle Bells была первой песней, которая прозвучала из космоса в 1965 году.