Анлайн-дадатак да газеты "Народная Воля"

Архіў
газеты
18:33 25 снежня 2017, панядзелак
EUR 2.3608USD 1.9921RUR(100) 3.417
Мiнск
weather
1

Анлайн-дадатак да газеты
"Народная Воля"

Архіў
газеты
Спорт

Азаренко снялась с турнира в Окленде

Экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко снялась с турнира ASB Classic в новозеландском Окленде, где в начале января 2018 года планировала начать новый сезон.
7:54 25 снежня 2017
47
Памер шрыфта
Фото: Reuters

— К сожалению, Вика Азаренко снялась. Семейные проблемы, с которыми она столкнулась в последнее время, не позволяют ей покидать Калифорнию. Это означает, что наш турнир пройдет в этом году без Виктории. Она уже выразила желание вернуться в 2019-м. Вика отчаянно хотела играть, и еще три дня назад мы думали, что так оно и будет. К сожалению, обстоятельства изменились, Виктория должна оставаться на следующей неделе в Калифорнии, — пояснил директор турнира Карл Бадж в интервью tvnz.co.nz.

Турнир в Окленде стартует 2 января. Планировалось, что он станет первым для Азаренко после затяжной паузы.

В середине декабря Виктория Азаренко получила Wild Card от организаторов открытого чемпионата Австралии, который пройдет 15−28 января 2018 года в Мельбурне.

Виктория Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open (2012, 2013). Она называет открытый чемпионат Австралии одним из любимых своих турниров.

Сейчас 28-летняя Виктория Азаренко борется с бывшим бойфрендом Билли Маккигом за право опеки над общим ребенком Лео Александром. Пара распалась в июле, а в октябре они вступили в судебную тяжбу, которая проходит в Лос-Анджелесе. Из-за разбирательств после Уимблдонского турнира спортсменка ни разу не сыграла, пропустив в том числе финал Кубка Федерации Беларусь — США, который в ноябре прошел в Минске.

Крынiца: TUT.BY
Тэмы:,
Каб мець магчымасць прачытаць цікавыя і актуальныя артыкулы, купляйце PDF-версію газеты!
Хуткая аплата праз смс-сервіс
Купiць PDF-версiюДаведацца больш

Чытайце таксама
Спорт
13 снежня 2017
чытаць далей

Виктория Азаренко получила «уайлд кард» на Australian Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила "уайлд кард" на Открытый чемпионат Австралии, который пройдет в Мельбурне с 15 по 28 января 2018 года.
Крымінал, здарэнні
25 кастрычнiка 2010
чытаць далей

Чем закончится парная встреча Виктории Азаренко и Сергея Бубки?
В минувшее воскресенье белорусская теннисистка Виктория Азаренко заработала 157 тысяч долларов и представила общественности своего парня.
Спорт
4 кастрычнiка 2010
чытаць далей

Вікторыя Азаранка вярнулася ў дзесятку наймацнейшых тэнісістак
Беларуска Вікторыя Азаранка вярнулася ў дзесятку наймацнейшых тэнісістак, паводле абноўленага рэйтынга WTA.