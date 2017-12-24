В Беларуси появятся налоговые консультанты

Указ предусматривает внедрение профессионального института посредников между бизнесом и налоговыми органами. Его применение позволит оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения.

Институт налоговых консультантов разработан в Беларуси с учетом зарубежного опыта. Право оказывать услуги налогового консультирования будут иметь индивидуальные предприниматели и коммерческие организации с как минимум одним налоговым консультантом в штате. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в МНС и получения аттестата налогового консультанта.

Информация о дате проведения квалификационного экзамена, а также о начале приема документов будет размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам не позднее, чем за два месяца до даты его проведения.