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В Венесуэле 80% нефтеперерабатывающих заводов прекратили свою работу

Подавляющее большинство нефтеперерабатывающих заводов (80%) Венесуэлы прекратило работу.
17:54 23 снежня 2017
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Памер шрыфта

Об этом сообщил глава профсоюза работников нефтяной промышленности страны Иван Фрейтес.

По словам профсоюзного лидера, предприятия, которые еще работают, производят «нефтяные отходы», которые затем продают по низким ценам, потому что самостоятельно не могут переработать сырье.

По словам Фрейтеса, в стране практически прекратилось производство бензина. Ответственность за происходящее нефтяник возложил на правительство и президента Николаса Мадуро.

«Если в PDVSA (государственной нефтегазовой компании) кризис, то виноваты в нем не санкции Трампа и Обамы, — подчеркнул Фрейтес. — Ответственность лежит только на Николасе Мадуро, Уго Чавесе и тех коррупционерах, которые управляли PDVSA, как им хотелось».

В пятницу, 22 декабря, PDVSA сообщило о крупном сбое в поставках топлива в штаты Тачира, Баринас и Сулия. В заявлении компании было сказано, что дефицит горючего вызван «международной блокадой» и санкциями США в отношении Венесуэлы.

Крынiца: Белсат 
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