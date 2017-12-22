США ввели санкции против «воров в законе»

В чёрный список, кроме прочих, попали Алимжан Тохтахунов, известный как Тайванчик, а также Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой. Ряд СМИ называют их крупнейшими «ворами в законе». Один из фигурантов – Владимир Тюрин. В октябре Генеральная прокуратура Украины назвала его организатором убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, которое было совершено в марте 2017 года в Киеве.

Также ограничение ввели для двух российских компаний, которые принадлежат криминальному авторитету Рубену Татуляну. Фигурантам санкционного списка запрещено вести бизнес с американскими гражданами и посещать США.

США ввели эти санкции в рамках борьбы против организации «Воры в законе». Группировка действует в России, США, Греции, Испании и на Украине.

Днём ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении 13 лиц и 39 организаций в рамках «закона Магнитского». Среди фигурантов чёрного списка оказались сын Генпрокурора России Юрия Чайки Артем, дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший командир киевского полка «Беркут» Сергей Кусюк.